Ana Rosa Quintana, impactada con la noticia de la muerte de Álvaro Prieto: "Veo esa foto y veo a mi hijo"

Tras cuatro días de ausencia, el cuerpo de Álvaro Prieto ha sido hallado entre dos vagones de un tren que llevaba sin circular desde el 24 de agosto. Ana Rosa Quintana se mostraba impactada ante la noticia: “Madre mía, no puedo...”

Hay quien está centrando el foco en las personas que podrían haber ayudado a Álvaro y que se cree que no lo hicieron. Sin embargo, aún no sabemos qué pasó y Ana Rosa Quintana hacía una petición: "No es el momento de criticar a nadie, es el momento de saber y de dar el pésame a la familia".