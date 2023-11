El mensaje de Ana Rosa Quintana tras escuchar a la mujer cuya pareja le ha quemado la casa: “No aguanten ni media, no se les pasa"

“De un hogar a tener cenizas”, se lamentaba la joven, que nos contaba que la relación con su pareja era “tóxica” pero no le había denunciado antes. Vivián juntos, pero no era el padre de sus hijos: “Teníamos muchas peleas a causa de los celos. Era desastrosa”. Sin embargo, no podía imaginar que iba a llegar a hacer algo así: “El límite de escuchar cómo me está reventando la casa a través de una llamada… no”.