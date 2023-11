Ana Rosa Quintana: "Como periodista, me pasé por la manifestación y no oí un grito contra Cataluña, sí contra Puigdemont"

La Ley de amnistía es uno de los aspectos más polémicos en el marco de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez. Multitud de personas salieron a la calle este domingo 12 de noviembre llenando el centro de muchas ciudades, como Madrid. 'TardeAR' abordaba la situación, la división en la sociedad ante esta ley y Ana Rosa Quintana explicaba que acudió como periodista: "No oí gritos contra Cataluña".

"Esto no hay nadie que le pueda quitar importancia ¿Pedro Sánchez va a escuchar a la calle?", preguntaba Ana Rosa Quintana a la mesa de colaboradores. Javier Sardá apuntaba que esta situación "el va bien" a Pedro Sánchez pero la presentadora negaba: "Le va bien lo de Ferraz, esto no".

Además, la presentadora pedía que no se lea esta situación en clave de partidos políticos: "Si seguimos interpretando lo que está ocurriendo entre derechas e izquierdas creo que nos estamos equivocando. En esa manifestación había mucha gente del PP, mucha que no era del PP... Había gente de toda clase, condición y edad". Y es que cree que aquí lo principal es la amnistía y el acuerdo con Junts y añadía: "Frente a eso, un 50% de los socialistas no están de acuerdo tampoco".