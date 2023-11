Kike Quintana, ante la felicitación de su tía Ana Rosa a Pedro Sánchez por ser reelegido presidente del gobierno: "Qué falsa"

“Te veo muy guapa y acorde al día de hoy, de negro, soberbio ”, comienza Kike Quintana comentando el outfit de Ana Rosa. “ No, no voy de luto ”, aclara la presentadora. Acto seguido, Kike da paso a un vídeo en el que se ve el recuento de los 179 votos que han concedido a Pedro Sánchez la reelección como presidente del gobierno de España.

Ante el tono de su sobrino, Ana Rosa le ha aclarado que ya había trasladado su enhorabuena al socialista : “Pues perdona, pero le he felicitado antes ”. A lo que Kike Quintana respondía: “Qué falsa”.

Ana Rosa ha respondido contundente: “Pues te digo una cosa, me va a echar de menos, porque alguien le tiene que decir la verdad ”.

Kike también ha aprovechado para proponer una nueva colaboradora para ‘TardeAR’: “Yo he pensado, ahora que se ha quedado en la calle Montero, la ministra, por qué no la pones aquí y ya tienes igualdad, ya a ser un amigue más. Bueno, no te preocupes, pase lo que pase siempre estaremos ‘junts”, finalizaba Kike.