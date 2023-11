La abogada de la familia Arrieta desvela un movimiento en la defensa de Daniel Sancho: "Están intentado proponer un nuevo testigo y no sabemos quién es"

Ya se ha pospuesto en otras ocasiones, por ejemplo, por la ausencia de un traductor presencial o porque no tenía abogado. Este 27 de noviembre, la vista ha vuelto a posponerse porque la defensa habría pedido tiempo para preparar sus pruebas, tal y como nos contaba el abogado de la familia Arrieta en Tailandia, Metapon Suwancharern: "Todo salió bien pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas pruebas aun no están listas para presentar en el tribunal hoy".

Físicamente ve a Daniel Sancho "sano" pero mentalmente no puede decir nada. Además, anuncia que intentarán coordinarse con los padres de Edwin Arrieta para que se personen en el juicio.

En el juicio hemos visto juntos a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Ella salía advirtiendo que no iba a decir nada mientras el actor explicaba que su hijo se ha mantenido en su postura y que está bien. Eso sí, se negaba a dar detalles: "Ya lo sabréis todo cuando llegue el momento".

En su opinión, hay una "realidad" y es que se está intentado "dilatar" el proceso como estrategia ya sea por una cuestión o por otra. Sin embargo, destacaba que en esta ocasión ha ocurrido algo nuevo: "Están intentado proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es, solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana, no tengo los datos pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona y desde cuándo lo sabe".

"Al parecer, hasta el día de hoy lo que no se ha dicho es que esta persona estuviera en Tailandia ¿Quién es? si va a venir al procedimiento a calumniar a Edwin, entiendo que no es lo correcto", añadía la letrada y explicaba que la Fiscalía ha pedido que declaren "más de 30 testigos" para "demostrar" la presunta meditación: "Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa".