Ana Rosa recibe un sorprendente regalo de su sobrino Kike: "¿Por qué me regalas esto?"

El sobrino de la presentadora ha lanzado un divertido zasca a su tía aprovechando la entrevista que hizo durante la tarde de ayer a la chica que se había tragado un cepillo de dientes: "Te quiero dar el pésame porque tú que has entrevista a líderes mundiales, presidentes del Gobierno, papas, que te veas ahora haciendo estás cosas...". "A mí me pareció una entrevista muy interesante para que la gente no se atragante", le respondía ella.

Pero esto no terminaba aqui, el sobrino de la presentadora aprovechaba para hacerle un regalo en directo a su tía que ella en un primer momento no quería mostrar: "Que no voy a enseñar unas bragas y menos de este color tan feo, ¿por qué me regalas unas bragas? Es que no lo puedo entender que me las regales y encima una bragas antilujuria". Ante esto, Kike explicaba el motivo por el que le había este regalo y ambos tenían un divertido momento en el que hablaban de la ropa íntima y otros muchos temas con los que las risas no faltaban.