El bonito gesto de Ana Rosa con Javier Sardá en su homenaje a 'Crónicas Marcianas'

"Hoy vamos a vivir un auténtico 'Crónicas Marcianas' en este programa", ha explicado Ana Rosa y Xavier Sardá ha confirmado que estarán con él "algunos marcianos". "Hoy en TardeAR van a estar Alessandro Lequio y Carlos Latre", ha confirmado la presentadora y ha preguntado al colaborador de 'TardeAR' cómo se siente al estar de nuevo en este plató. " Me tiemblan las piernas", ha afirmado él.

Y así ha sido, Lequio, Carlos Latre y Javier Sardá se han sentado en la mesa junto a la presentadora y justo antes de este momento Ana Rosa ha tenido un bonito gesto con el que fuera presentador de 'Crónicas Marcianas', le ha decidido su puesto en la mesa, algo que este ha agradecido. "¿Qué dices? No, no me hagas essto", ha sido la primera reacción del ahora colaborador de 'TardeAR', pero finalmente ha aceptado esto y se ha sentado en la silla, donde han comenzado a hablar sobre el mítico programa, donde Carlos Latre y él han contado cómo comenzó en 'Crónicas Marcianas'.