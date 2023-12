Antonio Rivera, en exclusiva para 'TardeAR', sobre Carmina Ordóñez: "Lo que dijo Francisco de su madre es la realidad"

"Yo me llevo de mil maravillas. Yo no tengo problemas con Francisco (Rivera)", ha comenzado diciendo Antonio Rivera. Es "un tío fenómeno. Muy buen tío y muy formal. Muy serio, trabajador y luchador... Un tipo extraordinario".

Por otro lado, el torero habló en la entrevista sobre su separación y reconoció no tener ningún rencor por Eugenia Martínez: ‘’La separación fue terrible, no le tengo ningún rencor a Eugenia, pero como se portó después no estuvo bien’’. Además, reveló cómo es la relación con sus hermanos y admitió que no tiene relación ni con Julián ni con Kiko: ‘’Mi familia es mi mujer, mis amigos y mis hijos’’.