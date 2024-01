Patricia Pérez habla de la grave enfermedad de su marido, una meningitis causada por excremento de ave por la que llegó a perder la visión de un ojo

La presentadora ha estado ayudándole, no solo con sus conocimientos como nutricionista, también con sus cuidados: "Yo estuve con él en el hospital los cuatro meses, yo le alimentaba porque le pedía al hospital que yo le quería hacer la dieta, me ayudé de amigos, de familia, para que me fueran trayendo los platos porque no salía del hospital. Luego le hacía yo la cama, le limpiaba... El único contacto físico que tuvo era yo, como perdió todo, se metió ahí en un universo... no sé cómo llamarle, quería que no se sintiera solo, sabía que por lo menos mi contacto lo sentiría..."