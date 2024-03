'Crónicas Marcianas' se reencuentra en 'TardeAR' y Boris Izaguirre nos cuenta de qué se arrepiente: "Fuimos unos pelotas"

Otro de los temas a debatir por esta mesa es que, a partir de ahora, criticar a los jefes no puede ser motivo de reprimenda pero... ¿Cómo era trabajar con Javier Sardà? Boris Izaguirre preguntaba: "¿Qué puede haber criticable en este caballero? No te podíamos criticar porque has sido un magnífico director".

De hecho, contaba que le siguieron hasta su última decisión: "Te hemos acompañado en todo, incluso en el día que dijiste que íbamos a terminar 'Crónicas', cuando nos reuniste a Carlos y a mí para decirnos que iba a terminar, podríamos haber dicho no Javier, y no lo hicimos ¿Nos arrepentimos de ello? Claro que nos arrepentimos ¡Fuimos unos pelotas!"

Como no podía ser de otra forma, uno de los primeros temas a tratar para esta mesa era la vida extraterrestre y Paz Padilla tomaba la palabra hablándonos de una experiencia con un objeto volante no identificado.

La presentadora estaba con unos amigos en Girona, iban a despedir a uno de ellos y, mirando el cielo, vieron un rayo de luz que no pudieron explicar: “Desapareció, nos quedamos los tres… me costé y no hablamos, no se lo dije a nadie porque nos asustamos”.