Un taxista de Benidorm acusa al exalcalde de Fontanar de agredirle: "Me bajaron pegándome puñetazos y patadas"

Estaba en la parada de la zona inglesa de discotecas de la ciudad, estaba esperando su turno, había tres o cuatro taxis por delante y estaba mirando su móvil. De repente, se le acercó alguien que le dijo: "¿Tú tampoco nos vas a llevar?"; él les pidió que acudieran al primer taxi de la fila, le dijeron que no quería llevarles y él les preguntó quienes eran: "Iban con los ojos vueltos como si fueran zombis, uno estaba abrazado a la papelera vomitando y dije 'mire, perdone, no estoy obligado a llevar a personas ebrias, mi jefe no me deja y pegó un manotazo en el taxi y me dijo 'hijo de p***"