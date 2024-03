Víctima del exalcalde de Fontanar: "Me aflojó una rueda del coche. Pudimos matarnos mis hijas y yo"

"Nosotros denunciados por motivos de corrupción. Este señor estuvo tres días en calabozos y a partir de ahí se convirtió en un infierno. Hubo un pleno donde estuve de publico y su madre se acercó y me dijo ‘de la cárcel se sale, pero del cementerio no’, a los cuatro días yo venía circulando y recogí a mis hijas y notaba que el coche no frenaba apenas y se iba para la cuneta, la rueda estaba salida, solo tenía un tornillo. Si me llega a pasar en la nacional dos, me mato yo y mis hijas", detalla Enrique".