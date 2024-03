Estas familias búlgaras dieron a la menor al marido, que ya fue investigado meses atrás por agresión sexual. La joven sufrió un aborto antes de quedarse por segunda vez embarazada . Sin embargo, todos han quedado en libertad y el padre de la menor ha amenazado a la periodista de 'TardeAR' que ha ido a preguntar: "Vete a tomar por c*** usted ahora mismo. No quiero nada".

Los primos del marido han comentado que es inocente: "Nosotros no vendemos a nuestros hijos y eso es todo mentira. Ese padre no vendió a su hija... Se quieren, son novios, es una pareja", ha explicado una de las primas. El resto de los primos han coincidido en que no es culpable: "Se conocieron por el móvil... La madre sabe que estaba con el novio y que estaban juntos. No tienen que hacer esto", ha manifestado otro hombre. "No tienen derecho a encerrarla, tienen que dejarla en libertad", ha comentado otro de los primos.