Rosa Alonso, otra de las víctimas de los detenidos de Chiloeches, piensa que Fernando no ha matado a nadie: "Falta algo, hay algo extraño"

Rosa Alonso ha regresado a 'TardeAR' para hablar sobre los nuevos acontecimientos del caso de Chiloeches

El abuelo de dos de los detenidos ha confesado que los chicos lo han hecho sin maldad: "No ha sido nada planeado"

Habla un hombre que presenció la detención de dos personas presuntamente implicadas en el crimen de Chiloeches: "Los tiraron al suelo"

Llegan nuevas novedades a 'TardeAR' sobre el triple crimen de Chiloeches. Cristian, el exnovio de la hija asesinada junto a sus padres, ha entrado en prisión. El juez le ha enviado a prisión por su presunta implicación en el asesinato, sin embargo, no se ha pronunciado por los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

El volcado de los teléfonos móviles del resto de los detenidos ha sido la clave para arrestarle. Rocío Alonso, otra de las víctimas de los detenidos de Chiloeches, ha regresado al programa y ha hablado sobre los últimos acontecimientos del caso. En primer lugar, ha dejado claro que ella no sabía que el novio tenía una orden de alejamiento: "Yo los he visto en el pueblo, yo no sabía si tenían orden o no, pero tenían una relación muy extraña".

Ana Rosa y Marlasca le han preguntado por cómo es Cristian y Rosa ha explicado que él en el pueblo no hace nada, ni para bien ni para mal. Además, ha explicado, que aunque tiene discapacidad, no se le ve muy arrepentido: "Para tener tanta minusvalía se bebe muy bien los cubatas en el bar después de esta muerte, como si no hubiese pasado nada. Sale por el pueblo como riéndose".

Por otro lado, ha confesado que no se cree que Fernando, otro de los detenidos, haya asesinado a estas personas: "Sigo sin creerme que Fernando haya matado a estas personas porque yo no lo veo así. Estos dos chavales pegaban a este chaval. Yo sigo diciendo que aquí falta algo, hay algo extraño".

El abuelo de Cristian y David habla para 'TardeAR'

El abuelo de dos de los detenidos por el triple crimen de Chiloeches ha hablado para el programa. El familiar ha explicado que él piensa que no lo han hecho con maldad: "No ha sido nada planeado, eso pienso yo. Se van pegando por todos lo lados entre ellos, pero porque están bebidos, no porque sean malos.