Además, negaba haber llamado a la policía y asegura: "Ni he dado entrevistas ni he mentido, ni he creado escándalos como ella".

Darice no ha querido desvelar nunca que es la hermana del actor pero asegura que su relación es muy cercana y se mostraba muy crítica con su excuñada: "Entre ellos dos nunca ha habido esa polémica ni ese tipo de problemas, siempre han mantenido su relación reservada y lejos de la publicidad (...) Realmente me duele ahora que estén así porque ahora los niños son los más afectados, yo también soy madre, no me gustaría que mis hijos pasaran por esa situación".