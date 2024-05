Habla la última presa sombra que compartió celda con Rosario Porto: “Me contó que se enamoró de un hombre uruguayo y también con una chica que le hizo apoyo”

Por otro lado, Laura descubrió que Rosario "guardaba los medicamentos" que le daba su psiquiatra porque creía que la querían "drogar": "Llegó un momento que decía que se las quitaban y era mentira, yo a una funcionaria le di las bosas que guardaba, se las enseñé y la funcionaria me dijo 'está bien, déjala ahí' y fue cuando me sacaron de su lado y la dejaron sola".

Mientras Rosario no contaba con Alfonso, parece que a él le afectaban mucho las noticias que le llegaban de una supuesta nueva relación de ella. "No le sentó bien, echaba varios días cabizbajo y dándole vueltas", contaba Santiago, compañero de celda de Basterra y añadía: "Siempre intentó mantener un acercamiento con ella, ella se fue distanciando y a él le afectaba".

De lo que hablaba mucho era del caso, pero no de lo que le pasó a su hija: "Hablamos mucho del sumario, de cómo se llevó la investigación, que no tenían pruebas y me hablaba a veces de la hija diciendo que era su vida, que cómo le iba a hacer tal cosa, que no le entraba en la cabeza a nadie".