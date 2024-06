Exclusiva | Las primeras palabras de Bárbara Rey tras la última entrevista de Ángel Cristo en '¡De viernes!'

La guerra familiar ha llegado a su punto de límite de no retorno, ya que Ángel Cristo ha hablado sobre los problemas de drogadicción que Sofía Cristo ha sufrido en el pasado. Tras los testimonios de Ángel Cristo, Bárbara Rey ha reaccionado a las duras palabras de su hijo: "No voy a hablar nada en absoluto porque no tengo nada que decir".