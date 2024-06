La tristeza de dos párrocos estafados por un falso cura: "Somos inocentones, el corazón nos puede"

El otro sacerdote ha asegurado que él no cayó en la estafa porque lo quiso solucionar mediante servicios sociales : "Decía que había un señor que estaba en las últimas, es diácono permanente, tiene un hijo con el que no tiene relación desde hace mucho tiempo y casualmente dijo que vivía en Almoradí, que es donde yo vivo".

El cura ha seguido contando que el falso párroco era el mismo que llamaba por el teléfono : "Me da un teléfono para ponerme en contacto, yo hablo con ese supuesto hijo y me he enterado después que era la misma persona que hacía voces bastante convincentes"

Los dos curas han afirmado que el dinero que dieron esta vez pertenecía a la parroquia y no era suyo : "Los párrocos somos administradores y así somos de inocentones. Este en particular sí era de la parroquia, otra veces el dinero ha sido mío. El corazón nos puede".

Por último, el abogado ha dejado claro que el falso cura no tiene antecedentes. Francisco González no ha encontrado indicios de otras estafas u otros delitos de su cliente en el pasado: "No me consta, es la primera vez que lo defiendo... No figuran antecedentes penales".