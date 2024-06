Gustavo Guillermo, tras no ser invitado a la misa por Mª Teresa Campos: "Voy a hacer otra y no se va a enterar nadie"

En directo en 'TardeAR', Gustavo nos contaba que sigue emocionándose viendo imágenes de Teresa y es que asegura que era una mujer que disfrutaba muy la vida: "Yo sueño con ella cada día. He sido muy feliz a su lado, para mí he sido un privilegiado, recuerdo cuando cumplió 60 años y estaba enfadada por cumplir 60".

Sin embargo, hay personas que no han recibido invitación, como Gustavo. Él lo entiende dado que no tiene relación con las hermanas, a una de ellas la tiene bloqueada y con otra no habla. Eso sí, no entiende la filtración: "Yo mañana voy a hacer una misa, la voy a rezar y no se va a enterar nadie".