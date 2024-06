Exclusiva | Las primeras imágenes de Gabriela Guillén con el hijo de Bertín Osborne en la playa

Gabriela Guillén respondía con mucha naturalidad: "No puedo contestar porque yo no lo sé". La paraguaya explicaba que quería zanjar los problemas que se han producido con la demanda de paternidad y el comunicado: "Necesito desconectar". El jueves 20 de junio con la prensa tampoco se mojaba.

Miguel Ángel Nicolás ha añadido más información sobre el viaje de Gabriela Guillén con su hijo a la playa : "El reportaje es maravilloso. Ella se fue a Valencia en coche con una amiga. Esto paseando con el niño, no se ha atrevido a ponerse bikini, por eso lleva bañador".

El periodista ha comentado que de cara no se parece a su padre Bertín Osborne: "Cogió a ese niño, que es más grande que Jyoti, y por lo visto no llegó a bañarse. Se mojó los piececitos y el niño de tamaño es como Bertín, de cara por lo visto no se parece tanto a Bertín".