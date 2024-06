Habla el abogado de Carlos Navarro 'El Yoyas': "Estaba cantado que le iban a detener"

Recuerda que cuando empezó el plazo de diez días para ingresar en prisión, le manifestó su intención de no cumplir la orden: "Me dice que se va a Ucrania y a partir de ahí, ya no sé nada más hasta el contacto que le hace la prensa en la famosa portada de 'El Mundo' cuando dice que su psicólogo había sido el whiskey".

Pero ¿Le recomendó él que no se metiera en este lío? Para Esteban es "evidente" que lo hizo pero añadía: "Te lo dice una persona que te dice que o se quita de en medio o se va a prisión y digo 'pues chico, vete a prisión". Eso sí, reconocía que ahí terminó su labor: "Yo no iba a ir detrás para convencerle porque habría sido inútil y profesionalmente no me corresponde".