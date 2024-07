Roberto Martín, promotor del concierto de Isabel Pantoja en Valladolid: “Enrique Castilla, eres tú el que me tiene que pagar los 330.00 euros”

Roberto Martín, el promotor vallisoletano, se sienta en ‘TardeAR’ y se dirige muy enfadado al promotor principal de la gira, al que le reclama el pago del dinero cuanto antes: “Vuelvo a insistir, quien me tiene que abonar el dinero no es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja no es la que firma el contrato, es el señor, y lo voy a decir, y si me quieres demandar me demandas, pero en el contrato no viene que no pueda nombrar tu nombre, Enrique Castilla. Eres tú el que me tiene que pagar los 330.000 euros. Así viene muy bien explicado y especificado en una cláusula”.