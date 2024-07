Sofía Cristo está "ilusionada" con una "buena amiga", según Omar Suárez

Eso sí, la situación llegó a tal punto que dio por zanjada la relación con su hermano. Visiblemente molesta y enfadada, Sofía se mostraba dispuesta a romper su relación tras comprobar que no hay una solución viable: "No hay reconciliación posible".

Es más, se negaba hasta a opinar sobre lo que decía su hermano, sobre los ataques que luego llegaron de él durante su paso por 'Supervivientes' y la polémica que más tarde protagonizó su pareja, Ana Herminia: "No voy a opinar sobre esta persona, no quiero saber nada , les deseo lo mejor a ella y a mi hermano", decía Sofía.

Sin embargo, ni ha hablado de ella ni planearía hacerlo por un motivo muy concreto: "Sofía, desde hace un tiempo, toda las parejas que ha tenido las ha intentado mantener al margen y no exponerlas porque si no cree que no va a funcionar", comentaba el periodista.