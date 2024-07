Exclusiva | Lo que piensan Ángel Cristo y Ana Herminia de Arantxa del Sol: "¡Cómo trata a la gente!"

Arantxa del Sol reveló lo que de verdad había ocurrido en la lancha con Ángel Cristo y es que cuenta que, tras una discusión le dio "una colleja". Este no es más que el último de muchos enfrentamientos en 'Supervivientes' y, cuando estamos a punto de vivir su reencuentro en '¡De Viernes!', 'TardeAR' nos muestra audios inéditos de la revista 'Lecturas' en los que tanto Ángel como su pareja, Ana Herminia, dicen lo que de verdad piensan de la presentadora. Y no solo hablan de lo que pasó en el reality...

Se trata de declaraciones que hicieron a la revista 'Lecturas' en las que Ana Herminia dice que si Arantxa "no hubiera sido tan torpe" con su pareja, hoy estaría invitada junto a su marido, Finito de Córdoba, en su boda. De hecho, insistía en que le tiene "mucho cariño" al torero.

Ángel apuntaba entonces que creía que iban a ser amigos pero que ahora esta relación de amistad "no tiene arreglo". Todo se torció cuando alguien alertó a Arantxa sobre Ángel y ella cambió su actitud con él en el reality sin darle explicaciones: "Yo le dije tantas veces a los compañeros qué había pasado..."

Y es que no entiende que hable de "valores" y "dignidad" y ni siquiera quisiera hablar con él: "No quiso hablar conmigo. El día que se plantea hablar conmigo es cuando la expulsan definitivamente".

Para el exconcursante, Arantxa "tuvo semanas de sueldo que me lo tendría que pagar a mí" y se negaba entonces a darle su versión de la historia: "Que se muera sin saberla, aunque me pida no se la voy a dar".