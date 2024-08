El divertido momento entre Kiko Jiménez y un reportero en medio de las acusaciones de Maite Galdeano: "Por lo menos me sacas una sonrisa"

La guerra Maite Galdeano-Sofía y Kiko Jiménez sigue acaparando todas las portadas mediáticas. Pues bien, este lunes hemos podido saber que Maite Galdeano echa de menos a sus animales. Animales que ya no puede ver desde que, según ella, fue expulsada de casa por su hija. Precisamente hemos podido ver a Kiko Jiménez junto a estos animales.

El pasado domingo por la noche, Kiko Jiménez sacó a pasear a uno de los perros de Sofía Suescun en medio de la tormenta mediática por las duras acusaciones de Maite Galdeano . A pesar de esto último, hay algo que, como vemos en las imágenes, le saca una sonrisa a Kiko Jiménez . Y es que al reportero ver a Kiko y dirigirse a él, el perro de este se va hacia al reportero: "¿Es bueno no?", pregunta el periodista.

Esto produce la risa en Kiko Jiménez, cuyas carcajadas aumentan al ver que la cola de su perro está para arriba, señal de que está feliz. "Que me cago, te lo juro", asegura Sergio Pérez, el reportero en cuestión. "Al menos me sacas una sonrisa", asegura el novio de Sofía Suescun. Kiko se parte de risa, pero el reportero no tanto...