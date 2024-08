Habla la novia de un vecino detenido tras una pelea con una okupa: "Vivimos con miedo a que nos okupen el piso"

Nueva polémica en torno a una okupación en Madrid. Un hombre ha sido detenido por amenazas y coacciones tras una pelea con una mujer que ha okupado una vivienda en su edificio. 'Ok Diario' ha difundido las imágenes del momento, lleno de gritos, tensión y una actitud muy agresiva delante de la hija menor de la mujer. Sin embargo, la novia del detenido justifica su actitud.

Pero la pelea iba en aumento con el vecino diciéndole: "Te voy a meter patadas (...) Por haber tenido lo que has tenido, una niña que ni te lo mereces, asquerosa", decía mientras daba patadas a sus pertenencias y acusaba a la mujer de "usar" a su hija para okupar viviendas.

Mientras tanto, la pequeña no podía evitar llorar mientras su madre respondía al hombre y finalmente le cogía de la mano para marcharse: "¡Basura! ¡Basura! No te tengo miedo".

La mujer se declaraba "indignada" con la forma en que se han difundido las imágenes: "Es información incoherente y mentira porque no ha existido ningún tipo de alteraciones ni levantamiento de manos, ha defendido su casa, su vida".

"Vivimos con miedo a que nos okupen el piso, no podemos seguir viviendo así, todos los vecinos estamos pasando miedo", aseguraba Débora e insistía en que su actitud no era de agresividad sino de "defensa"; "es vergonzoso por cómo la trata y porque hay una niña", replicaba María Miñana pero la entrevistada insistía: "Él puede ser que haya perdido los papeles pero en este caso tampoco los ha perdido del todo porque realmente él no ha levantado la mano".