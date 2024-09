Exclusiva | Paola Olmedo cuenta si existe una guerra contra Carmen Borrego: "No hay nada. Hay que leerlo todo, cada detalle"

Después de la entrevista, Carmen Borrego ha asegurado en 'Vamos a ver' que la que fuera su nuera "tiene derecho a hablar, pero no a mentir". La menor de las Campos ha sido tajante con Paola Olmedo y ha arremetido contra la actitud que ha tendo en la revista de Lecturas.

La nieta de María Teresa Campos también se ha pronunciado. Alejandra Rubio ha respondido a las acusaciones que ha hecho Olmedo sobre su familia, y en especial a su tía Carmen con lo relacionado con la exclusiva del embarazo: "Si fuera verdad... no es verdad".

"Es que yo, realmente, no voy a decir nada, ni voy a debatir nada. Está en la revista. Es que yo no hablo, te puedes sentar aquí y no te voy a decir nada", ha dicho en un primer momento la exnuera de Borrego. Sin embargo, en el programa de este jueves 5 de septiembre, se ha podido comprobar que la reportera le ha sonsacado más declaraciones.