Kike Quintana muestra los mensajes de amor que llegan a 'TardeAR' para Manu Marlasca: "Me gusta mucho"

Una tarde más, Kike Quintana esperaba a Ana Rosa en las escaleras para su sección ' Fila Zero ', en el que en esta ocasión apostaba por el amor y ni más ni menos que para Manu Marlasca .

"En 'Fila Zero' y en 'TardeAR' creemos en el amor y vamos a empezar con una persona que hace mucho que no hablo de él", decía Kike y Ana Rosa reaccionaba al saber que era Manu: "Déjale en paz".

Pero Kike le explicaba que todo esto no es cosa suya, si no que "al teléfono del programa hay una persona que escribe porque "está fuertemente enamorada de Marlasca ". Y mostraba los mensajes para demostrar esto.

"¿Le puede pasar mi teléfono al señor Manu Marlasca? Por favor, gracias", es el primer mensaje que escribía esta persona al teléfono de 'TardeAR', pero no el único: "Marlasca me gusta mucho, mucho, si no puedo hablar con él pues saludos".