Lucas, del grupo Andy y Lucas, desmiente que se haya operado la cara: "Lo único que he hecho es adelgazar"

Los usuarios de las redes sociales han criticado que Lucas se haya operado la cara, en especial la nariz

'TardeAR' ha contactado con el cantante y ha desmentido que se haya sometido a una intervención estética

Lucas, de Andy y Lucas, luce nuevo aspecto físico tras someterse a una cirugía estética

El grupo Andy y Lucas está de gira por su 25º aniversario en un concierto por toda España. Sin embargo, la noticia que se está volviendo viral por todos los medios de comunicación es que uno de ellos ha decidido someterse a una cirugía estética para hacerse unos retoques en el rostro.

Se trata de Lucas, el cantante más joven del grupo musical. El artista de 41 años ha recibido muchas críticas en redes sociales después de publicar un vídeo en Instagram en el que aparece con la nariz un tanto cambiada. El cantante aparece hablando con la nariz hinchada.

Varias fuentes han informado que Lucas se ha sometido a una operación de 6.000 euros para una realizarse una corrección del tabique nasal, aunque también habría aprovechado la cita para realizar el retoque en su nariz. No obstante, 'TardeAR' ha contactado con el cantante y ha podido desmentir las especulaciones de la gente.

"Yo no me he hecho nada. Nada de nada, por la gloria de mi padre que está fallecido", ha señalado Lucas. El cantante ha explicado que está cambiado porque ha adelgazado: "Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio y hago muchos ejercicios de cara".

Esta información del cantante cuadra, ya que fue noticia hace unos meses por su gran cambio físico tras haber adelgazado 11 kilos en apenas ocho semanas. Tras esto, Lucas ha seguido defendiendo que no se ha operado: "Cojo cremas y no paro durante meses me he llevado así... frente, nariz, pómulos... hago las vocales para bajar la papada y funciona".

El artista ha asegurado que su esposa tiene un centro de estética, pero nunca se ha sometido a una intervención: "Mira que mi mujer tiene un centro de estética y no dejo que me haga nada". Sin embargo, Lucas ha confesado que alguna vez se ha pinchado botox: "Lo único alguna vez me ha pegado algún pinchacito a lo mejor para el botox, pero poco más".