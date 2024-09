Los análisis médicos que habrían realizado a las víctimas de Mohamed Al Fayed: desde citologías hasta pruebas de ETS

Después de un año de la muerte del multimillonario, las 37 denunciantes han definido al exsuegro de Lady Di como un depredador sexual sin ningún tipo de moral. La BBC ha destapado su verdadero rostro y ha asegurado que tiene pruebas de que Harrods no solo no intervino, sino que ayudó a encubrir agresiones sexuales.

La reportera Ainhoa Paredes ha señalado también que, aunque ahora ha salido a la luz el documental y la noticia que se está haciendo mediática, en Reino Unido ya habían salido rumores años antes tras varias denuncias. Al Fayed tuvo una citación judicial, pero la situación no trascendió: "En 2008 Al Fayed fue interrogado, pero la cosa no llegó más lejos. No sabemos quién le ayudaba, pero la cosa no avanzaba".