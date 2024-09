Michu responde a los que le acusan de haber agredido a una amiga: "Tenía un ataque de nervios"

Desde entonces, Michu asegura que recibe amenazas y que se han consumado el primer día de colegio de su hija: "Empieza a darme las patadas, me da en el pecho y digo '¿Sabiendo que estoy mala del corazón me das en el pecho?' y empezó a darme patadas de pecho para abajo".

Según Michu, cuando se acercó empezó a darle patadas, vio a la policía pasar y les pidió ayuda: "Vienen, escucho que está diciendo que es mentira, que no me ha hecho nada y la tengo aquí al lado y, de manera impulsiva, le hice en la cara así delante de la policía y yo misma lo he puesto en mi denuncia, yo he contado cómo fue".

Además, justifica que haya una foto en la que aparece con las manos en la espalda: "La policía, como me ve con el ataque de nervios y le impulso la torta, me retiene porque además me conoce y es por mi bien, porque estoy en un ataque de nervios y le pido que me meta en el coche, que no quiero que me vea nadie".