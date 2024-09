Fernando Marcos, ex de Mayte Zaldívar, se pronuncia sobre el estado de salud de Julián Muñoz: "Mi postura es..."

Tras la hospitalización de Julián Muñoz en Marbella y la entrevista que concedieron Mayte Zaldívar y el exalcalde de Marbella en '¡De viernes!' , Fernando Marcos se ha pronunciado por primera vez sobre la situación. El exmarido de Zaldívar ha señalado que no va a hacer declaraciones sobre los últimos acontecimientos porque no es la persona indicada para hacerlo.

"Me encanta que me aborden y me sorprendan de esta manera, pero mi postura ya la sabéis. Nunca me he pronunciado y creo que no soy el portavoz para hablar en estos momentos de nada", ha explicado Fernando Marcos a la prensa. Sin embargo, el exmarido de Mayte Zaldívar ha hecho alguna que otra declaración.