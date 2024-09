Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, contra la entrevista póstuma de Julián Muñoz: "No merece mi tiempo"

Tras la entrevista póstuma de Julián Muñoz en '¡De viernes!' en donde el exalcalde de Marbella habló de nuevo de su relación y posterior ruptura con Isabel Pantoja, Diego Gómez, el otro ex de la cantante ha reaccionado a las palabras de Julián Muñoz en el programa.

Las declaraciones han sido muy duras contra ambos. Diego Gómez ha hablado como nunca y ha estallado contra Julián Muñoz: "No haré valoración de un personaje que no merece mi tiempo, más allá de cierto respeto a sus hijas porque, en definitiva, era su padre. Pero, evidentemente, no era Gandhi".