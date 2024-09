Recibió una brutal paliza que terminó en 20 puntos de sutura por defender a su sobrino del 'bullying'

"A mi sobrino, que es de mi pareja y no familiar directo mío, le llevan pegando durante todo el año escolar. Llegan las vacaciones y le pega en las vacaciones de verano con más niños. Yo estoy enterada de eso pero no me metí, solamente aconsejé que denunciaran y hablasen con la madre ya que todos no conocíamos", explicaba.

"Le dije que no le iba a tocar más porque he visto como mi sobrino tiene pensamientos suicidas y también a su madre pasarlo mal. Como yo me encaré, las represalias fueron hacia mí, que soy quien más sale a la calle. A raíz de ese debate, el menor me agrede a mí y me dice 'aléjate borracha', me empuja y me pega un montón de puñetazos. Me caigo al piso, le muerdo para defenderme como puedo y me dice que ahora me voy a enterar porque va a venir su madre", ha declarado Carolina en 'TardeAR'.