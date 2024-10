La advertencia de Paola Olmedo a José M.ª y a Carmen Borrego ante su entrevista en '¡De viernes!': "Que no se haga protagonista a terceras personitas"

Paola Olmedo ha entrado en directo en 'TardeAR' para lanzar una advertencia a su expareja y a Carmen Borrego

La exesposa de José María ha pedido a su ex y a Carmen Borrego que no hablen de terceras personas en común

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, de los nervios a pocas horas del cara a cara con José María: "De verdad, no puedo más"

Solo quedan unas horas para vivir el reencuentro más esperado de los últimos meses en el mundo del corazón. Carmen Borrego y José María Almoguera han decidido tener un cara a cara en '¡De viernes!' para hablar de todos los problemas que han tenido durante todo este tiempo.

Sin embargo, la expareja de José María Almoguera ha vuelto al ruedo antes de este esperado reencuentro entre madre e hijo. Paola Olmedo le ha hecho una advertencia al hijo de Carmen Borrego. La exnuera de la menor de las Campos ha entrado en directo en 'TardeAR' para lanzar el mensaje a su expareja.

"Creo que hay cosas que hay que tratar en privado", ha comentado Paola Olmedo. La exesposa de José María le ha advertido al hijo de Carmen Borrego que no debe hablar de ciertas personas: "Que no se haga protagonista a terceras personitas que tenemos en común".

"Estoy totalmente de acuerdo de que hay que hablar, pero este no creo que sea un medio para hablarlo", ha señalado Paola Olmedo. Tras esto, la exnuera de Carmen ha explicado que esa misma advertencia se la ha enviado a través de un mensaje. Frank Blanco le ha preguntado si había contestado o no.

"No, pero yo sé que me lee", ha respondido Paola. Por otro lado, la expareja de José María ha confesado que no va a poder ver el programa porque tiene un compromiso. Paola también ha lanzado otro mensaje sobre Carmen Borrego: "Yo no podría estar sin hablar con mi madre, es la persona que nos dio la vida".

La exnuera de la menor de las Campos ha señalado que Carmen Borrego no ha sido el único motivo de su separación: "Una cosa sola no va a ser el motivo de una separación. La separación ya esta hecha, he hablado de las cosas publicadas que han dicho ellos mismos".

"No voy a hablar de cosas que no se sacan, no lo voy a hacer", ha dicho Paola. Por último, la expareja de José María Almoguera ha zanjado el tema diciendo que ella está muy tranquila: "El que nada debe, nada tema. Me he portado bien, no le he echo daño a nadie".

Las Campos, de los nervios antes del reencuentro con José María Almoguera en '¡De viernes!'

Tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio respondían este pasado jueves muy nerviosas a los medios de comunicación. La tensión dentro de la familia Campos ha ido subiendo de decibelios debido al cara a cara que va a tener que vivir la menor de las Campos con su hijo.

Alejandra Rubio acudía a un acto solidario que protagonizaba sobre la lucha contra el cáncer y en el que estaba bastante tensa respondiendo a los periodistas. "¿Cómo sabéis que he cobrado? No te voy a contestar si he cobrado o no he cobrado", les decía con una sonrisa de ironía.