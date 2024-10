Exclusiva | Isabel Pantoja incluye en su lista negra a Mariló de la Rubia: "Ha sido muy mal amiga"

Un nuevo varapalo sacude la vida de Isabel Pantoja . La artista añade a su 'lista negra' a la que fue su gran amiga y confidente hasta hace muy poco. Mariló de la Rubia y la tonadillera han pasado de ser inseparables a no querer saber nada de ellas. Así lo ha adelantado en exclusiva Leticia Requeijo en el 'SalseAR'.

La colaboradora también ha dado respuesta a una de las grandes incógnitas entre Mariló y la tonadillera: cómo han pasado del amor al odio en tan poco tiempo. "Mariló ha sido de las pocas personas de la vida de Isabel que la relación se ha cortado y que Mariló no la ha buscado, no se ha puesto en contacto con ella, no ha querido preguntar por Isabel. A Isabel le ha llegado que Mariló está feliz con la vida que tiene sin la cantante y ha retomado viejas amistades".