En plató, la periodista y colaboradora de ‘TardeAR’ Paloma Barrientos pronuncia: “Lo que me consta es, y ya sabéis que de oídas no hago mucho caso, de una persona que lo sabe, la historia es la siguiente. Lo encuadra de la siguiente manera. Lady Di es una señora a la que su marido no la tocaba nada y en aquel momento tenía una relación muy estable con Camila. (…) Lady Di sola, el rey (Juan Carlos I) estaba bien, no tenía ninguna relación con la reina Sofía. Hay un barco, mientras el rey Carlos III actual estaba pintando, pues en ese barco pasó lo que tenía que pasar”.