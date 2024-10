El nuevo y escalofriante testimonio de otra supuesta víctima de Errejón: "Se droga encima de ti..."

Tras escuchar unos breves fragmentos de siete de las doce presuntas víctimas de Íñigo Errejón , llega el momento de oír la nueva historia. "Enseguida puso el pestillo y en ese momento, ya supe que me había equivocado y no debía entrar ahí", comienza el testimonio.

"Mientras mil pensamientos pasan por tu cabeza, el te coge del pelo, se droga encima de ti unas rayas en los labios, otras en el culo... por todo el cuerpo. Muchas veces te pone de todas las formas que quiere y te va haciendo heridas, unas que se ven y otras que no. Hay momentos donde no sabes si te has dormido, has perdido la conciencia o has olvidado mientras él sigue drogándose, se sigue corriendo y vuelve a empezar", finaliza la historia de la nueva posible víctima.