Cristina Cifuentes, Susana Díaz y Lolita, contundentes ante el caso Errejón: "Yolanda Díaz nos está queriendo tomar el pelo"

Desde que saliera a la luz el mediodía del pasado jueves, el caso Errejón no ha dejado de ser noticia. A la cantidad de denuncias por presunta agresión sexual que se han ido acumulando por parte de diferentes mujeres contra el exportavoz de Sumar, se añade la posibilidad de que esto fuera conocido con anterioridad por integrantes de su partido, así como por otros personajes de la política española. Las colaboradoras de 'TardeAR' no han dudado en pronunciarse al respecto.

Bea Archidona se ha unido a la opinión de sus compañeras: "En el momento en que hay una denuncia, me da igual que sea a través de redes, no hay que quitarle importancia. Es quitarle importancia a una mujer que está denunciando una agresión, es cuestionar todo", ha defendido.

Por último, Lolita, muy contundente, ha condenado las presuntas agresiones de Errejón: "Me parece una vergüenza absoluta. No porque sea de un partido en concreto, si no porque es un hombre que agrede a una mujer. Me da igual el carné que tenga, la política que tenga, o la religión que tenga, este señor se merece todo el castigo que tienen que tener todos los maltratardores de este país. Creo que los españoles nos merecemos que nos hablen de frente y claro".