Cristina Fallarás cree que el caso Errejón es "la punta del iceberg" y teme que el linchamiento a Mouliaá frene más denuncias

Fallarás se ha mostrado convencida de que este asunto no llegará a ningún juzgado de violencia contra la mujer porque no tenía una relación estable con Errejón. "Luego nos preguntan por qué no denunciamos", apostilló. Además, ha advertido que este caso es tan solo "la punta del iceberg", pues lleva meses recibiendo relatos que apuntan a todas las esferas de poder, desde partidos políticos hasta colegios, institutos y universidades.