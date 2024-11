Fabián, sobre la bronca con su jefe por ir a trabajar andando tras la DANA: "Nunca en la vida me he levantado con rabia hacia nadie"

Fabián llegó cuatro horas tarde al trabajo tras haber ido andando por la DANA

"Mi lugar de residencia es en Alfafar y mi zona de trabajo es en Aldaia", comienza explicando Fabián

La DANA que ha azotado varios pueblos de Valencia y ha destrozado todo lo que se ha llevado a su paso ha provocado que miles de personas se hayan visto afectadas y desconectadas del exterior. Casas anegadas, carreteras embarradas, puentes cortados... apenas se pueden mover de un sitio a otro a no ser que lo hagan a pie.

Durante estos últimos días, se ha viralizado por redes sociales la historia de Fabián, un electricista que tuvo una fuerte discusión con su jefe tras ir a pie a su trabajo y llegar cuatro horas después de que comenzara su jornada. Tanto el empleado como el empresario han aportado su versión para 'TardeAR'.

El primero en contar lo ocurrido es Fabián, que conecta con el programa vía telefónica. "Mi lugar de residencia es en Alfafar y mi zona de trabajo es en Aldaia", comienza explicando para 'TardeAR'. El empleado también asegura que su casa no "ha sido afectada", pero cuenta que el resto de calles y pisos bajos están "destruidas".

Fabián también cuenta que, normalmente, para ir a su trabajo, solía ir "en coche". Además, llegó cuatro horas tarde porque estuvo "ayudando a sacar a los vecinos muertos, escombros y organizando la parroquia". El empleado explica que recibió un "aviso de alerta roja" por lluvias ese mismo día y tenía que refugiarse.

"Nunca en la vida, me he levantado con odio o rabia hacia nadie. Jamás. Lo que me inculcaron es que uno tiene que ser una persona correcta", explica Fabián sobre si ya fue a ver a su jefe buscando una bronca.

Fabián escucha la versión de su jefe: "Tengo unas 400 llamadas diciéndome hijo de p..."

Tras la versión que ha explicado Fabián para 'TardeAR', el empleado escucha la llamada previa que se ha hecho a Manolo, su jefe, para escuchar su opinión.

"Yo no he despedido a nadie. Yo, el lunes... él sabe que se tenía que incorporar y lo llamé a las 07:30 de la mañana por si le había pasado algo. Yo estaba preocupado, también porque es un tío que nunca me ha fallado, nunca", comienza explicando el jefe de Fabián.

Manolo también asegura que, cuando llamó a Fabián para saber por qué no llegó a su puesto de trabajo, se cabreó: "Cómo voy a ir, no puedo salir... Pues me voy a ir andando".