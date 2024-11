El susto de Eladio, que ha visto cómo un tornado se llevaba parte de su local tras la DANA en Marbella: "Me quedé en blanco..."

Eladio asegura que ha vivido el susto "bastante regular" porque vio cómo se formó el tornado desde el agua y llegó a su chiringuito "destrozando todo" . "Se llevó tejados, muros... todo lo que tenía el mobiliario que tenía allí y yo me quedé blanco . Muerto, sin saber ni cómo reaccionar ni una palabra más. Vi el destrozo que me había hecho, se llevó todo lo que pudo y destrozó en segundos", detalla en directo para 'TardeAR'.

Ana Rosa, que ya ha acudido al restaurante 'La Lonja' en varias ocasiones y sabe cómo es, asegura que es un local "con estructura" . Eladio, tras escuchar las palabras de la presentadora, vuelve a especificar cómo se ha producido el desastre que se ha llevado parte de su chiringuito: " Como un tsunami. Una ola gigante que se eleva del mar, hace un giro y, en segundos, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. No dio tiempo ni a verlo".

Eladio, no solamente recuerda cómo el tornado se ha llevado parte de su local, sino que también rememora los estragos y aprovecha para lanzarle unas buenas palabras a la alcaldesa de Marbella, Mari Ángeles Muñoz: "La llamé, le expliqué y en seguida mandó todo tipo de servicios; el jefe de la policía local, bomberos... de todo. Me ayudaron un poco, me calmaron porque todavía tenía el susto".