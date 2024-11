Exclusiva | Pepi Valladares confirma la infidelidad de Isabel Pantoja a Diego Gómez con Julián Muñoz

En su última entrevista para la revista 'Lecturas', Diego Gómez , la pareja que tuvo Isabel Pantoja antes de estar con Julián Muñoz desvela que la tonadillera no habría mantenido una relación con el que fuera alcalde de Marbella si este no hubiera llegado al poder .

"Yo esa noche duermo en Torrequebrada, en donde Diego era relaciones públicas del casino. Al día siguiente, me quedo en Fuengirola. Diego no vivía como cualquier pareja con ella. Diego estaba días y se iba. Fue infidelidad . Te lo digo yo que estaba", finaliza Pepi Valladares.

Maite Zaldívar también ha detallado que tuvo una cena "muy al principio", en la que todavía estaba Isabel Pantoja con Diego y que luego coincidió con él en la televisión, pero que no tenía que hablar con la cantante. "Estaban juntos. Yo no me muevo de la realidad que he vivido", sentencia la viuda de Julián Muñoz.