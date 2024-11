Mario Vaquerizo regresa a 'TardeAR' tras su aparatoso accidente: "Me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que me esperaba"

Mario Vaquerizo regresa al programa tras el accidente que sufrió el mes pasado en uno de sus conciertos

"Cuando pierdes un sentido, recuperas otro. Entonces, yo he perdido, y estoy en proceso de recuperar, el sentido de la vista", detalla Mario Vaquerizo

Tras varias semanas desde su aparatosa caída en el concierto que tuvo y durante las recaídas por el golpe, Mario Vaquerizo ha vuelto a 'TardeAR' para mostrar su proceso de recuperación a todos los espectadores.

El cantante de las 'Nancys Rubias' irrumpía con mucha energía en el plató de 'TardeAR' para saludar, uno a uno, a todos los colaboradores del programa. Una vez se sienta en la mesa, el colaborador cuenta a sus compañeros que ha podido recuperar el habla, uno de sus sentidos más importantes: "Cuando pierdes un sentido, recuperas otro. Entonces, yo he perdido, y estoy en proceso de recuperar, el sentido de la vista. Pero el sentido del habla, que no sabía que era un sentido, y que es el sentido que le ha dado mi vida, no lo he perdido, se ha multiplicado".

El cantante también asegura que, aunque haya sido su primer susto, "no quiere" volver a tener "dramas" pero sí que ha asumido perfectamente la realidad. "Yo pensaba que había sido una mera caída, pero la caída podría haber sido una desgracia para los que me queréis y un alivio para los que no me quieren", bromeaba Mario Vaquerizo.

Mario Vaquerizo se siente muy renovado, contento y con mucha alegría: "Creo que me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Todo el mundo me preguntaba cómo lo estaba pasando. Yo estoy bien. Cuando ves una adversidad, la adversidad es la que hay. Yo me he dado cuenta que he dado ese pronóstico sin preocupar a mis padres".

Mario Vaquerizo, tras su accidente: "He dejado de fumar"

El cantante, una vez ve el reportaje de la cronología de su recuperación, afirma a sus compañeros la importancia de "sentirse querido". "Me he dado cuenta que la vida te pone en su sitio muchas veces. Somos muy afortunados los que trabajamos en lo que nos gusta, aunque muchas veces el no parar... Alguien tendría que decir para un poquito".