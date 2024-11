A su vez, añadía -entre lágrimas- que se siente culpable de todo ello “por no haber saber leído leer las señales que me daba. Aunque cuando me despedí me dijo que nos veríamos en unas horas. Pero no lo vi, cuando me lo encontré ya no tenía vida, por desgracia”. “Por eso, si yo cuando llevé a mi padre al médico (que le vi fatal), por desgracia no pude verlo… para mí fue doloroso. Perder a un padre y encontrártelo yo… fue caótico y brutal. Entré en shock, no pude ni ir al tanatorio”, contaba Jóse en ‘Demos: el gran sondeo’.