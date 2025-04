Alba regresa al plató tras su expulsión disciplinaria y explica cómo se siente: “No estoy orgullosa”

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que va a iniciar el contacto cero con Gerard Arias

La amiga de Andrea Arpal ha agradecido las muestras de cariño y comprensión de sus seguidores

Alba Rodríguez ha sido expulsada disciplinariamente de 'Los vecinos de la casa de al lado' y estuvo en plató durante la gala del lunes para contarle a Iban García que creía que era la mejor decisión porque se había dado cuenta de que no era bueno para ella convivir con Gerard Arias porque no había pasado "el duelo" por su ruptura, lo que le hacía estar "amargada" en el vecindario y no le permitía disfrutar de la experiencia.

Tras dar esas explicaciones en la gala, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido en su cuenta de TikTok con un comunicado dirigido a sus seguidores. "Estoy bastante rota, estoy destrozada por todo lo ocurrido. De verdad que no sabía lo que estaba ocurriendo y no sabía cuál estaba siendo mi comportamiento hasta que me he visto todos los vídeos y he hecho una vista desde fuera, una introspección conmigo misma".

"Hago este vídeo porque a partir de hoy voy a empezar obviamente el contacto cero, ya que no voy a ver a Gerard. Me duele un montón porque estoy bastante afectada por todo", ha añadido la amiga de Andrea Arpal, que confía en olvidar a su exnovio gracias a la técnica del contacto cero, que consiste en no tener ningún tipo de contacto con la persona a la que quieres superar: ni quedadas, ni vistazos a sus redes sociales ni llamadas telefónicas.

La alicantina le ha pedido a sus seguidores que le den consejos para ayudarle a pasar página definitivamente porque reconoce estar "bastante perdida" en estos momentos: "Obviamente voy a ir a terapia pero necesito algunos consejos si estáis pasando por lo mismo que yo porque la verdad es que estoy destrozada"; y les ha prometido ir contándoles cómo va evolucionando en este proceso.