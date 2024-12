Justo en ese momento, el presentador y conductor de la entrevista le pregunta a la vedette si escuchó en algún momento hablar sobre comisiones. "Yo no sé si eran comisiones, hablaba un poco en clave. ¿Me entiendes? Yo no creo, no sé. no tengo ni idea. Es que tampoco me ponía yo a escuchar qué cosas hacía con el petróleo porque a mi me parecía todo normal", respondía Bárbara Rey.