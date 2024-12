Cuando Patricia se unió a Guillermo en el plató, él parecía decepcionado. "Pensaba muchas cosas y me doy cuenta de que no. Lo poco que demuestra, tampoco me vale. No me demuestra nada. Yo creo que puede haber entrado ahora mismo tu ex, de verdad", le dijo la invitada a su pareja. "Patricia, lo que yo te he dicho y he sentido por ti ha sido real. Quiero vivir contigo, construir una relación contigo. Siento que te quiero", respondió él.