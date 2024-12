No es la primera vez que el presentador aparece en su perfil de las redes con ese toque de humor y gracia. La presentadora de 46 años compartió a principios de diciembre un selfie de ambos con el que transmitió a sus seguidores lo que significa para ella Cantero. "Estar con David es como volver a tener eternamente 8 años y querer ir siempre, a todas horas, a jugar a la pelota al recreo sin parar con tu mejor amigo. Es un niño grande, un compañero generoso, humilde y bueno. Hacerle reír y compartir esas risas con él es lo que más me gusta. Y decirle 'te quiero mucho' justo antes de entrar en directo. Él es mi regalo de Navidad todos los días del año… Este año me he debido de portar muy bien", decía en la publicación.