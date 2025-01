La plataforma de 'Next Level Chef' es la única conexión entre las tres cocinas del programa. Noelia se encontraba en la 'Alta cocina', el piso superior equipado con todo lo necesario y con amplias comodidades. Pero no por ello las pruebas son menos exigentes. Tanto ella como sus compañeros vivían lo que es tener que preparar una receta en tiempo récord .

Noelia se dio más prisa y gracias a la insistencia de Francis Paniega consiguió llegar a la plataforma, pero no lo suficientemente pronto como para poder depositar bien su plato, que acababa derramado en la plataforma. "Te lo estoy diciendo...", le hizo ver el chef a la concursante. "No me lo puedo creer. Tengo la lubina por ahí en mitad de la mesa. Estoy súper indignada", reaccionaba después la joven.

El hecho de que Noelia no pudiese presentar su plato le supuso ser el peor plato del equipo y con ello tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación. "Asumo mi responsabilidad. Creo que todavía no soy consciente de que tengo un chef. No he estado nunca en una cocina profesional. Creo que tengo que acatar tus normas", le dijo después Noelia a Francis Paniego. El chef le recordó que las normas eran iguales para todos y que lo que debían hacer era presentar los platos en la plataforma. "Si no entregas el plato, no hay nada que hacer", concluyó.